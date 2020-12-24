Oradan çıkmam da problem değil, suç ve ceza... Toplu alanda olduğum için sonuçta bir suç işlemiş bulunuyorum, çıkarken bu mahcubiyetten dolayı panikleyip saçma sapan davrandım. Montumun altına saklandım. O olaydan dolayı bir linç yedim.

Bu durumu toparlamak için gittiğim programda daha büyük bir gaf yaptım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Benim Instagram yorumlarım hep açıktır, "Kötü bir şey olduğunda müdahale edebileyim" diye... 20 saat boyunca telefonum bir saniye durmadı, çok fazla hakaret geldi.