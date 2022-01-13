Otomobillere uygulanan ÖTV'de yapılan matrah düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirterek, "Zaten beklediğimiz bir düzenlemeydi. Yüzde 50 ile 80 arasını dilimlendirelim diye bir öneride bulunmuştuk. Olumlu karşılıyoruz" dedi.
Düzenlemenin fiyatlara indirim olarak yansıyacağını aktaran Mersin, "B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Tabii ki yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor. Ama şunu da söylemek lazım, beklentimizin kısmen altında oldu ÖTV matrah düzenlemesi. Ama her şeye rağmen teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'İKİNCİ ELİ DE ETKİLEYECEK'
Turgay Mersin, 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılmasının da önemli olduğuna dikkati çekti.
ÖTV matrahına yüzde 50 ile 80 arasına dilimlerin konulmasının sektöre olumlu yönde yansıyacağını belirten Mersin, "Çünkü daha önce bir araç yüzde 50'den yüzde 80'e çıktığında bir aracı 70 bin lira etkiliyordu. Şimdi artık 15-20 bin lira arasında etkileyecek. Dolayısıyla ikinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir diye düşünüyoruz. Bayilerden araç topluyorlardı insanlar, bir süre bekletince fiyat artışı oluyordu doğal olarak. Aslında zam yapılmamasına rağmen fiyat artış oluyordu. Şimdi onu önlemiş oluyoruz. Neden? Çünkü insanlar 10, 15 bin lira artacak diye aracı alıp 2-3 ay bekletmek istemez. Çünkü zaten alternatif maliyeti onu kurtarmaz" diye konuştu.
'TAM ZAMANINDA YAPILDI'
OYDER Başkanı Mersin, ÖTV matrah güncellemesinin zamanının da oldukça yerinde olduğuna dikkat çekerek, "Düzenlemenin zamanlamasını doğru buluyorum, tam zamanında yapıldı. Çünkü insanları beklenti içine sokmuştu ÖTV matrahı güncellemesi. Bence çok doğru zamanda yaptılar. Beklentileri ortadan kaldırdı. Piyasayı hareketlendirecektir. Hepimiz malum biliyoruz, 21-22 Aralık'tan sonra sektör ciddi bir durgunluğu girmişti. Bu sektörü yine hareketlendirecektir" dedi.
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