OYDER: '2022'ye belirsizliklerle başladık'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, otomotiv sektörünün 2021 performansını değerlendirdi ve 2022 yılına dair öngörülerini açıkladı.
Mersin, 2021 yılını zorlu, inişli çıkışlı ve her ayına başka olayın damga vurduğu bir yıl olarak niteleyerek, "Adeta siyah ile beyaz, gece ile gündüz kadar birbirine zıt altışar aylık 2 dönem yaşadık. İkinci 6 ay bulunurluk sıkıntısı fiyat istikrarsızlığı ile geçen bir yıl olarak tamamlandı. 2021’in Ocak-Şubat aylarına baktığımızda 1 milyonu geçen bir pazar öngörüyorduk. Ancak ikinci 6 ayda bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar ve faiz oranları devreye girince toplam pazar 737 bin 350 adetlerde gerçekleşti. Bulunurluk sıkıntısına bağlı spekülatif fiyat hareketlerinin de olduğu 2021 yılı, sektörümüzü yordu ve sermaye yapımıza zarar verdi" dedi.
Mersin, talebin çok canlı olduğu dönemlerde arzın çip krizine ve maliyet artışlarına bağlı kısıtlı kalmasının fiyat istikrarı açısından çok büyük ek sorunlar yarattığını da sözlerine ekleyerek, “Buna ek olarak kur hareketliliği ve faizler de sektörün yıl sonu kapanışına etki eden faktörler arasında yerini aldı. Özellikle 2021 yılının son 2 ayında yaşadığımız hızlı kur artışları, yüksek enflasyon, genel ekonomik sorunlar 2021 yılına damga vuran diğer faktörlerdi" diye konuştu.
'MALİYET ARTIŞLARI SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK'
OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2022 yılına birçok belirsizlikle girdiklerini ve üretimden kaynaklanan bulunurluk sorununun en temel sorun olarak karşılarına çıktığını da belirtti.
Mersin, "Çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Mart ayından sonra bulunurluk sorununun önemli oranda çözülebileceğini öngörüyorum. Bunun yanında kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lazım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir" ifadelerini kullandı.
Yeni yıl da pazarın 2021 üstüne çıkma ihtimalinden de söz eden Mersin, "Sektördeki sorunlar giderilebilirse pazarın 2021 üstüne çıkma ihtimali var. Ayrıca başta çalışan maliyeti olmak üzere tüm maliyetlerin artması da sektörümüzün paydaşlarını etkileyecek gibi görünüyor. Ülkemizdeki hızlı ve aşağı-yukarı çok yönlü ve değişken kur hareketleri nedeniyle maliyetler artmaya devam ederse bu artışlar fiyata yansıyacağından talepte bir daralma olması da kaçınılmaz olacaktır" görüşlerini paylaştı.
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