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OYAK'tan Hindistan'a yatırım

OYAK Grup şirketlerinden Almatis, Hindistan’ın Falta bölgesinde yeni teknolojilerle entegre hale getirdiği tabular alümina tesisini faaliyete geçirdi. Şirket tesisten ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor

Giriş: 23.11.2022 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
OYAK’tan Hindistan’a stratejik yatırım
OYAK'tan Hindistan'a yatırım
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HABERTURK.COM

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde bulunan alümina üreticisi Almatis, Hindistan’ın Falta bölgesindeki tabular alümina tesisini entegre hale getirdi. OYAK, bundan böyle yarı mamul üretiminin de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile Güneydoğu Asya pazarında büyümeyi hedefliyor.

Toplam 32 bin 300 metrekare alana kurulu olan tesisin son teknolojilerle geliştirme sürecinin yaklaşık 2.5 yılda tamamlandığı açıklandı. OYAK, Falta tesisinden ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor.

'DOĞRU PAZARA DOĞRU YATIRIM'

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “OYAK’ın gelecek vizyonunu belirlerken, küresel oyuncu olma hedefi koyduk. Son yıllarda büyüme stratejimize paralel şekilde bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü adımlar attık. Bugün farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretiyor, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Stratejik kararlarımızı uygulamaya alarak ulaştığımız başarıyla gurur duyuyoruz. Hindistan’da entegre hale getirdiğimiz üretim tesisimiz, OYAK’ın gücünün ve büyüklüğünün somut kanıtıdır” ddedi.

Almatis’in bu yatırımıyla refrakter pazarında bakir alan sayılan Hindistan’daki üretim hacmini artıracağını vurgulayan Erdem, “Falta tesisini, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Hindistan gibi büyük bir coğrafyada, ‘doğru pazara doğru yatırım’ anlayışıyla hayata geçirdik. Tesiste üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu Asya pazarının taleplerini karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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