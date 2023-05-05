OYAK'tan stratejik tarım yatırımı

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OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş'ın 2017 yılında bünyesine kattığı Ferbis Tarım, bitki koruma pazarındaki konumunu güçlendirmek üzere bir yatırıma imza attığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Ferbis'in Niğde'nin Bor ilçesindeki fabrikasına yapılan yatırımla yıllık üretim kapasitesi 39 bin tona çıkacak. Fabrikaya kurulan yeni tesis, yeni herbisit üretim hattı ve depolama amaçlı kullanılacak.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yurt içinde ve yurt dışında yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin ihtiyaçlarını analiz edip 'doğru alanda doğru yatırım' yaparak katma değerli üretim hedeflediklerini vurgulayan Erdem, bunun en son örneğinin Ferbis yatırımı olduğunu kaydetti.

Erdem, Türkiye'de tarım sektöründe 67 yıllık deneyime sahip olan Hektaş'ın yenilikçi vizyonuyla sektöre öncülük ettiğini belirterek, "Tarımın her alanında fark yaratan akıllı projelerle üreticilerimizin katma değerli üretim yapmalarını ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı hedefledik. Hektaş, Ferbis yatırımıyla üreticiye destek olacak, bitki koruma alanındaki pazar gücünü artıracak, bölge için de istihdam yaratmaya devam edecek. Hektaş ile önümüzdeki dönemde Tarım 5.0'a kapı açacak birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 12 KAT ARTACAK

Niğde'nin Bor ilçesinde toplam 24 bin metrekarelik alanda üretime devam eden Ferbis, Çukurova ve GAP bölgesine yakınlığı nedeniyle avantajlı bir konumda.

Ürün çözümlerini ve dağıtım kanallarını artırarak, kısa zamanda pazarda güçlü büyüyen Ferbis, Hektaş bünyesine katıldıktan sonra pazar payını yüzde 0,05'ten yüzde 8'e çıkarttı. Firmanın 6 yılda üretim kapasitesini 6 kat artırarak yıllık 18 bin 500 tona yükselttiği bildirildi.

Marka dönüşümüyle eş zamanlı olarak tesis yatırımlarına hız veren Ferbis, 2023'ün üçüncü çeyreğinde üretim kapasitesini 39 bin tona, yani 6 yılda 12 katına çıkarmayı hedefliyor.

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