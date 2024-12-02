OYAK'tan demir-çeliğe bir yılda 1,1 milyar dolarlık yatırım

OYAK ve Erdemir yöneticilerinin katılımıyla Karadeniz Ereğli'deki Erdemir tesislerinde düzenlenen toplantıda, Avrupa'nın ikinci, dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi olan Erdemir'in 2024 yılı değerlendirildi ve 2025 beklentileri paylaşıldı, yeşil çelik üretim yolculuğunun ilk yılındaki çalışmalar anlatıldı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, toplantı için gönderdiği mesajda, Türkiye'nin küresel çelik gücü olan Erdemir'in, dünya çelik sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yılı büyük mesafe aldığı yeşil dönüşüm yatırımlarıyla tamamlayacağını bildirdi.

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"Geleceğe yatırım" vizyonuyla Erdemir'in sektörüne öncülük ettiğini belirten Erdem, şunları kaydetti: REKLAM "2024, tüm dünya için zor bir yıldı. Küresel büyüme üzerinde baskı devam ediyor. Dünyada talebin yavaşladığı ve ticaret savaşlarının tırmandığı bu dönemde 2025 ile ilgili belirsizlikler hakim. Özellikle çelik üretiminde küresel gelişmeler dengeleri belirliyor. Çin'in çelik talebinin azalması, 2025 yılı için global ölçekte çelik sektörüne karşı ihtiyatlı bir duruş beklentisine sebep oluyor.

Dünya ekonomisinde ve küresel çelik sektöründe yaşanan tüm dalgalanma ve kayıplar, kaçınılmaz olarak dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi olan ülkemizi ve yerli çelik üreticilerini de etkiliyor. Ancak Erdemir bu ortamda kârlılık marjlarındaki daralmayı görece daha sınırlı tutmayı başarmıştır. Küresel çelik talebinde yaşanan ciddi düşüş ve artan operasyonel maliyetler sebebiyle bazı üreticilerden üretimi azaltma ve hatta üretimi belirsiz süre ile durdurma, istihdam kaybı gibi haberler gelirken, Erdemir, bu zorlu dönemde üretimi ve istihdamı koruyarak yatırımlarına kararlılıkla devam edip istikrarını muhafaza etmiştir. Belirsizliklere rağmen 2025'te de yüksek adaptasyon yeteneğimiz ve geçmiş tecrübelerimizle istihdam ve üretimi korumayı, yenilikçi çözümlerle aslında geleceğe yaptığımız yatırımlarımızı sürdürmeyi, yeşil dönüşüm yolculuğumuza kararlılıkla devam ederek Türk çelik sektörüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

REKLAM "OYAK Maden Metalürji Grubu'nun 2016'dan bu yana toplam yatırım harcaması 4,5 milyar doları buluyor" Erdemir ve İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Serdar Başoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yeşil dönüşüm dahil son 8 yılda gerçekleştirdikleri tüm yatırımların, ülkenin çelik kapasitesini korumayı ve sürdürülebilir üretimi sağlamayı amaçladığını söyledi.

Başoğlu, "Entegre tesiste çelik üretimi, tüm dünyadaki üreticiler için farklı ve önemli bir konu. Bir entegre tesiste ortalama yatırım süresi 4,5 yıldır. OYAK Maden Metalürji Grubu'nun 2016'den bu yana toplam yatırım harcaması 4,5 milyar doları buluyor. Araya pandemi girdiği için bunun 3,4 milyar dolarlık bölümü son 4 yılda gerçekleşti. Bingöl Avnik'te devam eden peletleme tesisi yatırımı yeşil dönüşüm yol haritamızın önemli bir parçası. Bu yatırım tamamlandığında yüzde 80-85 oranında kendimize yeterli hale geleceğiz" diye konuştu.

Üretim süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle hem enerji verimliliğini hem de kömür kullanımını kademeli olarak azaltmaya yönelik çalışmaların birbiriyle uyumlu devam ettiğini vurgulayan Başoğlu, "2030 yılı sonuna kadar 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı planladık. Bu yılı 1,1 milyar dolar değerinde yatırım harcaması ile kapatacağız. Yeşil dönüşüm yatırımları da bunun içinde önemli yer tutuyor. Yeşil dönüşüm yatırımlarımız hem verimliliği artıracak hem de maliyetleri ciddi anlamda destekleyecek" dedi.

REKLAM "KÖMÜRÜ KADEMELİ OLARAK AZALTACAĞIZ" Serdar Başoğlu, halen Erdemir'in kapasite kullanım oranının yüzde 95 seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin ihtiyacı olan çeliği içeride üretmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını belirterek, bu yıl ihracat oranının yüzde 20'nin üzerine çıktığını, yaklaşık 54 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başoğlu, her pazarda yer aldıklarını, yassı çelikteki kapasite artışlarında önceliklerinin Türkiye olduğunu söyledi. Hidrojenin devreye alınması halinde emisyonlarda yüzde 15-16 azaltım sağlayabileceklerini ifade eden Başoğlu, OYAK Maden Metalürji olarak kömür kullanımını kademeli olarak azaltacaklarını bildirdi.

DÖNÜŞÜMDE KRİTİK ADIMLAR Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de çevre ve sürdürülebilirlik sorumlulukları doğrultusunda bu yılın başında açıkladıkları Net Sıfır Yol Haritası ile Türkiye'de çelik sektörüne öncülük ettiklerini aktararak, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak ton ham çelik başına karbon emisyonumuzu 2030 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı, 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Proseslerimizde yaptığımız iyileştirme çalışmaları sonucunda kendi kaynaklarımızı kullanarak enerji verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığımızı azaltarak küresel piyasalardaki rekabet gücümüzü korumayı amaçlıyoruz." dedi.

REKLAM Belirledikleri yol haritasına uygun olarak bu yıl önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını ifade eden Peker, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yenilikçi çözümler ve geleceğe yatırım anlayışı ile Türkiye'de bir ilke imza atarak 1'inci Yüksek Fırın'a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladık. Avrupa'da benzer uygulamayı gerçekleştiren üç çelik üreticisinden biri olarak, bu alandaki teknolojik altyapıyı ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, biyokütleden yakıt ve karbon kaynağı üretimini hedeflediğimiz 7 bin ton/yıl biyokömür üretim kapasiteli pilot piroliz tesisimizi devreye alarak kömüre alternatif yakıt geliştirmeye başladık. Bu tesisimizle birlikte üretim sürecinde kullandığımız fosil yakıtları belli oranda ikame ederek emisyonlarımızı ve maliyetlerimizi azaltacağız. Bir sonraki adımda ise 4'üncü kok bataryasını 2025 yılı başında devreye almayı hedefliyoruz. Bu yatırımımız, Erdemir'in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak. Ek olarak, yıllık 800 bin ton kapasiteli 4'üncü kok bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak. Yeni batarya çevre performansımızı ve kok üretim kalitemizi artırırken, ithal kok alımının azaltılmasını sağlayacak."

REKLAM Sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında güneş enerjisi santrali projelerinin devam ettiğini bildiren Peker, Erdemir olarak 775 megavat, OYAK Maden Metalürji olarak ise toplamda 2 bin 36 megavat kurulu güce sahip GES yatırımıyla 12 ilde, 17 farklı lokasyonda yıllık 3 milyon 170 bin 215 megavatsaat üretim yapmayı planladıklarını kaydetti. YATIRIMLAR Verilen bilgiye göre, Erdemir'in hem yeşil dönüşüm hem verimlilik hedefiyle gerçekleştirdiği yatırımlardan bazılarını 4'üncü kok bataryası yatırımı, yüksek fırın yatırımları, çelikhane yatırımı, sıcak haddehane yatırımları, soğuk haddehane yatırımları, enerji yatırımları, diğer yatırımlar (Erdemir Limanı yapısal iyileştirme ve evsel atık su arıtma tesisi modernizasyonu yatırımı, yeşil dönüşüm yatırımları (No.1 yüksek fırın hidrojen enjeksiyonu, pilot piroliz tesisi, pilot briketleme tesisi, yüksek fırınlara singaz enjeksiyonu, elektrik ark ocağı yatırımı) oluşturuyor.

TÜRKİYE, YILDA YAKLAŞIK 13,5 MİLYON TON YASSI ÇELİK ÜRETİYOR Yassı çelikte 25 milyon ton civarında kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Türkiye'de her yıl 13,5 milyon ton civarında yassı çelik üretiliyor. Yıllık ortalama 19 milyon ton civarında yassı çelik tüketen Türkiye, ihtiyacının bir bölümünü ithalatla temin ediyor. OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ve İsdemir, yıllık yaklaşık 7 milyon ton civarındaki yassı çelik üretimi ile Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Yüksek mukavemeti, esnekliği ve hafifliği ile vazgeçilmez bir ürün olan çelik, başta inşaat, otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj ve yenilenebilir enerji olmak üzere birçok sektöre temel girdi sağlıyor.