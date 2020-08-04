Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Son dört yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118.3 milyar TL’ye yükselten OYAK, gelecek döneme dair hedeflerini açıkladı.

Ekonomi basını ile bir araya gelen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şirketin gelecek yatırım planlarını paylaştı.

Önümüzdeki dört yılda Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yapacaklarını belirten OYAK Genel Müdürü Erdem, Türkiye’nin her yıl yaklaşık 650 milyon dolardan fazla döviz ödemek zorunda kaldığı ürünlerin yurt içinde üretilmesine ve ihracatına imkan sağlamak istediklerini söyledi.

Erdem, küresel bazda çeşitli zorlukların yaşandığı 2019’un ardından, koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin etkilerini aşmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Yaşadığımız süreç, bir taraftan geleneksel iş yapış modellerini sorguladığımız, diğer taraftan sınırlarımızı test etme imkanı bulduğumuz bir tecrübe oldu. Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2.7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ZIRH ÇELİĞİ İHRACATINA BAŞLAYACAK

2019 yılında maden metalürji faaliyet alanı için 1.4 milyar dolarlık yatırım kararı alan OYAK'ın, bu yatırıma ek olarak galvaniz hattı ve Ar-Ge merkezinde de faaliyete başladığını kaydeden Erdem, yine 2019 yılında zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY’un çoğunluk hissesinin de sahibi olduklarını hatırlattı.

Bu kapsamda, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projelerinden birine imza attıklarının altını çizen Erdem, şirketin Finlandiya ve Polonya’daki tesislerine ek olarak Türkiye’de de fabrika kurma kararı aldıklarını açıkladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için kurulan bu tesis sayesinde, zırh çeliği ithalatının sıfırlanacağını, aynı zamanda Türkiye için yeni bir ihracat kaleminin oluşturulacağını bildirdi.

HEKİMHAN'A 750 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan Malatya Hekimhan’a yatırım yapacaklarını da açıkladı.

55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltmasının öngörüldüğünü vurgulayan Erdem, yeni kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesisin 750 milyon dolar yatırımla hayata geçeceğini ve yatırımın Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

OYAK Genel Müdürü Erdem, karbon siyahı üretimi konusunda attıkları adımlardan da bahsetti.

Karbon siyahını Continental Carboun’un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliği ile İskenderun’da üreteceklerini duyuran Erdem, "Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis, 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek" dedi.

OTOMOTİV LİMANI 2021'DE AÇILIYOR

Otomotiv odaklı Ro-Ro limanı inşaatı için de harekete geçtiklerini kaydeden Erdem, bu çerçevede Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ortaklığıyla 110 milyon dolarlık OYAK Port yatırımının temelini attıklarını, limanın 2021 yılının başında Darıca'da faaliyete geçeceğini söyledi.

Erdem, OYAK Port'un yıllık 780 bin araç kapasitesinin bulunduğunu, bu kapasitenin ihtiyaca göre artırabileceğini de açıkladı.

Erdem, Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında yüzde yüz elektrikli bir araç üretmenin gündemlerinde olmadığını da belirterek, "Dünyada talebin arttığı elektrikli araçları yakından takip ediyoruz. Fransız ortağımızın bu konuda önemli yatırımları bulunuyor. Bursa fabrikamızda özellikle elektrikli araçlarla ilgili bir yatırım söz konusu değil ancak, alüminyum motor bloku üretilmesi için 2 yıl önce yaklaşık 100-150 milyon euroluk bir yatırım başlattık. Bir süre sonra oradaki alüminyum motor bloklarının Avrupa’ya ihracatını Bursa’daki fabrikamızdan gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, çimento alanındaki faaliyetlerinden de bahsetti.

Çimentoda yeni büyüme pazarı olarak Afrika'yı işaret eden Erdem, Avrupa’nın önde gelen çimento gruplarından Portekizli CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını bünyesine katarak, 21.5 milyon ton/yıl olan kapasiteyi 32.6 milyon tona çıkardıklarını anlattı.

2020 yılında halka açık 5 şirketin (Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento) “OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.” adı altında birleştirildiğini kaydeden Erdem, global oyuncu olmak için fırsatları değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Erdem, hedeflerinin beş yılda dünyadaki ilk beş oyuncudan biri olmak olduğunu ve bu kapsamda OYAK Çimento'nun, Batı Afrika’daki Fildişi Sahili’nde ve Kamerun’a yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.

TARIMDA BLOCKCHAIN YATIRIMI

OYAK’ın gelecek vizyonunun önemli alanlarından birinin de tarım ve hayvancılık olduğunu aktaran Erdem, hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir sistem kurmak için yatırım yaptıklarını, akıllı tarım teknolojilerinin Türkiye’de yerleşmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Tohumdan sofraya kadar uzanan değer zincirinin güvenilirliğini temin edecek bir yapı tesis etmek amacı ile blockchain teknolojisine de yatırım yaptıklarını anlatan Erdem, bu yatırım ile, akıllı seralarda üretilen ve iyi tarım uygulamalarıyla 7-24 kayıt altına alınan mahsullerin, akıllı lojistik yöntemleriyle son tüketiciye ulaştırılacağını belirtti.

Erdem, bu kapsamda fasulye, susam, soya, nohut, çeltik, mercimek gibi ürünlerin kuraklığa toleranslı bir şekilde yetiştirilebilmesi için Ar-Ge çalışmalarını da sürdürdüklerinin bilgisini paylaştı.

'TALİBİMİZ ÇOK, SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Süleyman Savaş Erdem, açıkladıkları mevcutlar dışında enerji alanında şu an için yeni bir görüşmelerinin olmadığını, önem verdikleri bu alanda gelecek yıllarda önemli fırsatlar gördüklerini de kaydederek "Gerçekleşen ve önümüzdeki 3 yıl içinde gerçekleşecek yatırımların toplamı 5 milyar doları buluyor" dedi.

Erdem, OYAK bünyesindeki şirketleri satın almak isteyenlerin varlığından da bahsederek, "Şirketlerimize talip çok, fakat satmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.