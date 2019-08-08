OYAK'ın alt kuruluşu Ataer Holding Avrupa'nın en büyük çelik üreticilerinden British Steel'i satın almak üzere İngiliz hükümetiyle görüşmelere başladı. Financial Times'ın konuya yakın 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre OYAK'ın dışında Liberty House da British Steel'i almak için teklifte bulunurken, hangi teklifin kabul edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Yaklaşık 5000 çalışan bulundan demir-çelik üreticisi British Steel mayıs ayında iflas ilan etmişti. Firmanın İngiltere'nin yanında Hollanda ve Fransa'da da üreim tesisler bulunuyor.

Görüşmelere danışmanlık veren EY'ye yakın bir kaynak Ataer yetkilileriyle İngiliz tarafının 'satır satır' pazarlık yaptığını ifade etti. Financial Times'ın haberinde Erdemir'in yüzde 49.3'ünü elinde bulunan Ataer'in bu satın almayla yeni pazarlarda satış fırsatı yakalayacağı belirtildi.

TESİSLERİ GEZDİLER

Haberde Erdemir yetkililerinin, British Steel'in Lincolnshire'da bulunan Scunthorpe tesisini gezdiğini ve burada üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Söz konusu tesiste British Steel'in 5000 çalışanının büyük bir çoğunluğu çalışıyor ve İngiliz hükümeti son 2 aydır özellikle bu tesisin kapanmaması için büyük bir çaba sarfediyor.

Bu sebeple Türk tarafının gazla çalışan yeni bir fırın kurarak maliyetleri düşürerek üretime devam etme çabası British Steel tarafından prensipte memnuniyetle karşılandı.