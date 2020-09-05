Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? soruları usta oyuncunun hayatından detayları merak eden izleyiciler tarafından soruluyor. Oya Başar, merhum sanatçı Levent Kırca'nın da eşiydi. Oya Başar'ın biyografisi haberimizde.

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar 11 Şubat 1956'da İstanbul'da doğdu. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.

OYA BAŞAR'IN TİYATRO OYUNLARI

Kadın ile Memur - BKM

Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Haneler - Devekuşu Kabare

OYA BAŞAR'IN FİLMOGRAFİSİ

Filmler Yıl Başlık Rolü Notlar 1966 Oduncunun Çocukları Hemşire İlk sinema filmi. 1974 Canavar Cafer Gazete Çalışanı 1976 Analar Ölmez Öğretmen 1976 Bitmeyen Şarkı Nebahat 1976 Bulunmaz Uşak 1976 Kaybolan Saadet Sevim 1976 Lüküs Hayat Hizmetçi 1976 Mahallede Şenlik Var 1976 Zühtü (I) Döndü 1977 Kördüğüm Emine 1977 Ne Zaman Geleceksin 1977 Sen Ve Ben 1977 Vahşi Sevgili Fadimenin Kardeşi 1978 Neşeli Günler Ayşen Gruda Seslendirmesi 1979 Çilekeş Suna 1982 Berduşlar Nesrin 1982 Gözüm Gibi Sevdim Ayşe 2001 Son Necla Fidan 2002 Şeytan Bunun Neresinde 2015 Yusuf Yusuf Kadriye 2016 El Değmemiş Aşk Televizyon dizileri Yıl Başlık Rolü Notlar 1974 Sokak Şarkıcıları İlk televizyon dizisi 1986-2005 Olacak O Kadar Nebalet 2002 Ah Yaşamak Var Ya! Hatun 2004 Kendini Bırak Gitsin 2006 Sev Kardeşim Meryem Yardımcı Karakter 2008-2010 Benim Annem Bir Melek Neriman Turuncu Başrol 2011-2013 Alemin Kıralı Asalet Başrol 2014-2015 Roman Havası Zarife Hoyrat Başrol 2015-2017 O Hayat Benim Sultan Yardımcı Karakter 2018 Meleklerin Aşkı Rukiye İnançlı Efe Başrol