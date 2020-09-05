Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? soruları usta oyuncunun hayatından detayları merak eden izleyiciler tarafından soruluyor. Oya Başar, merhum sanatçı Levent Kırca'nın da eşiydi. Oya Başar'ın biyografisi haberimizde.
OYA BAŞAR KİMDİR?
Oya Başar 11 Şubat 1956'da İstanbul'da doğdu. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.
Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.
Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.
OYA BAŞAR'IN TİYATRO OYUNLARI
Kadın ile Memur - BKM
Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Haneler - Devekuşu Kabare
OYA BAŞAR'IN FİLMOGRAFİSİ
|Filmler
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1966
|Oduncunun Çocukları
|Hemşire
|İlk sinema filmi.
|1974
|Canavar Cafer
|Gazete Çalışanı
|1976
|Analar Ölmez
|Öğretmen
|1976
|Bitmeyen Şarkı
|Nebahat
|1976
|Bulunmaz Uşak
|1976
|Kaybolan Saadet
|Sevim
|1976
|Lüküs Hayat
|Hizmetçi
|1976
|Mahallede Şenlik Var
|1976
|Zühtü (I)
|Döndü
|1977
|Kördüğüm
|Emine
|1977
|Ne Zaman Geleceksin
|1977
|Sen Ve Ben
|1977
|Vahşi Sevgili
|Fadimenin Kardeşi
|1978
|Neşeli Günler
|Ayşen Gruda Seslendirmesi
|1979
|Çilekeş
|Suna
|1982
|Berduşlar
|Nesrin
|1982
|Gözüm Gibi Sevdim
|Ayşe
|2001
|Son
|Necla Fidan
|2002
|Şeytan Bunun Neresinde
|2015
|Yusuf Yusuf
|Kadriye
|2016
|El Değmemiş Aşk
|Televizyon dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1974
|Sokak Şarkıcıları
|İlk televizyon dizisi
|1986-2005
|Olacak O Kadar
|Nebalet
|2002
|Ah Yaşamak Var Ya!
|Hatun
|2004
|Kendini Bırak Gitsin
|2006
|Sev Kardeşim
|Meryem
|Yardımcı Karakter
|2008-2010
|Benim Annem Bir Melek
|Neriman Turuncu
|Başrol
|2011-2013
|Alemin Kıralı
|Asalet
|Başrol
|2014-2015
|Roman Havası
|Zarife Hoyrat
|Başrol
|2015-2017
|O Hayat Benim
|Sultan
|Yardımcı Karakter
|2018
|Meleklerin Aşkı
|Rukiye İnançlı Efe
|Başrol
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