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Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında, nereli?

Oya Başar, Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli oyuncularından birisi. Oya Başar, kadın komedyenler arasında yer alıyor. İşte usta oyuncu Oya Başar'ın hayatından detaylar

05.09.2020 - 23:40 | Güncelleme: ABONE OL
Oya Başar

Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında? soruları usta oyuncunun hayatından detayları merak eden izleyiciler tarafından soruluyor. Oya Başar, merhum sanatçı Levent Kırca'nın da eşiydi. Oya Başar'ın biyografisi haberimizde.

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar 11 Şubat 1956'da İstanbul'da doğdu. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.

OYA BAŞAR'IN TİYATRO OYUNLARI

Kadın ile Memur - BKM
Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Haneler - Devekuşu Kabare

OYA BAŞAR'IN FİLMOGRAFİSİ

Filmler
YılBaşlıkRolüNotlar
1966Oduncunun ÇocuklarıHemşireİlk sinema filmi.
1974Canavar CaferGazete Çalışanı
1976Analar ÖlmezÖğretmen
1976Bitmeyen ŞarkıNebahat
1976Bulunmaz Uşak
1976Kaybolan SaadetSevim
1976Lüküs HayatHizmetçi
1976Mahallede Şenlik Var
1976Zühtü (I)Döndü
1977KördüğümEmine
1977Ne Zaman Geleceksin
1977Sen Ve Ben
1977Vahşi SevgiliFadimenin Kardeşi
1978Neşeli GünlerAyşen Gruda Seslendirmesi
1979ÇilekeşSuna
1982BerduşlarNesrin
1982Gözüm Gibi SevdimAyşe
2001SonNecla Fidan
2002Şeytan Bunun Neresinde
2015Yusuf YusufKadriye
2016El Değmemiş Aşk
Televizyon dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
1974Sokak Şarkıcılarıİlk televizyon dizisi
1986-2005Olacak O KadarNebalet
2002Ah Yaşamak Var Ya!Hatun
2004Kendini Bırak Gitsin
2006Sev KardeşimMeryemYardımcı Karakter
2008-2010Benim Annem Bir MelekNeriman TuruncuBaşrol
2011-2013Alemin KıralıAsaletBaşrol
2014-2015Roman HavasıZarife HoyratBaşrol
2015-2017O Hayat BenimSultanYardımcı Karakter
2018Meleklerin AşkıRukiye İnançlı EfeBaşrol

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