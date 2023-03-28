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Oya Başar'a onur ödülü

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte Oya Başar'a onur ödülü takdim edildi

Giriş: 28.03.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Oya Başar'a onur ödülü - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Dünya Tiyatrolar Günü, Oya Başar ve Ebru Kural'ın sahneye taşıdığı 'Plastik Aşklar' isimli oyunla kutlandı. Bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen bir kadının, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadının sahneye taşındığı oyun, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu tarafından yazılan ve Orçun Ucal tarafından yönetilen oyundan önce ise Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle hazırlanan Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Manifestoları okundu. Tiyatro oyuncuları Gökçe Aktaş ve Gökay Çardaklı tarafından okunan her iki metin de seyirciden alkış aldı.

90 dakika süren ve seyircileri zaman zaman kahkaha krizlerine sokarak zamane ilişkileri ve aşk kavramı üzerinde düşünmeye sevk eden tek perdelik oyun beğeni kazandı.

OYA BAŞAR'A ONUR ÖDÜLÜ

Oyunun bitiminde ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu tarafından sanatçı Oya Başar'a onur ödülü takdim edildi.

"ONUR DUYDUM"

Aksu, geçmişten beri toplumsal yaralara da parmak basan rolleri ile Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Başar'ı, Kartal'da ağırlamaktan ve ödül vermekten onur duyduğunu ifade etti. Ebru Kural ve Oya Başar'a buket de takdim eden Aksu, seyircilere de teşekkür etti.

Fotoğraflar:

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