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OY VERME SAATLERİ 28 Mayıs 2023 Pazar | İkinci tur Cumhurbaşkanlığı oy verme işlemi saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YSK duyurdu! İkinci tur oy verme işlemi saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Oy verme saatleri, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2. tur seçimlerine kısa bir süre kala araştırılıyor. İkinci tur seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle havalimanlarında oy kullanmaya başladı. Yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapanırken, gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar sürecek. Yurt içi seçmenler ise 28 Mayıs Pazar günü oy kullanmak için sandık başına gidecek. İşte 28 Mayıs 2023 oy verme saatleri 2. tur bilgileri...

Giriş: 25.05.2023 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oy verme saatleri, 28 Mayıs Pazar günü 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek olan seçmenler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri 28 Mayıs'ta gerçekleştiriliyor. 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde 64 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri oy verme saatleri...

  • İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR? 

    Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

  • 1- OY VERME SAATİ BİTSE BİLE SIRADA BEKLEYİN

    Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

  • 2- OY KULLANACAĞINIZ SANDIĞI ÖĞRENİN

    Vatandaşlar öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

    3- KİMLİK BELGENİZİ SAKIN UNUTMAYIN

    Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

  • 4- SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI OLMASA DA OY KULLANIN

    Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

    5- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN

    Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

  • 6- OY VERME KABİNİNDE FAZLA KALMAYIN

    SEÇMEN, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

    7- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZAYI ATMAYI UNUTMAYIN

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

    8- MÜHÜR BASARKEN DİKKAT

    Seçmenin oyunun geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde "evet" ya da "tercih" mühründen başka bir işaret, yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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