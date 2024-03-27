Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Oy kullanmamanın cezası var mı, ne kadar? 2024 yerel seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

        Oy kullanmamanın cezası var mı? 2024 Yerel seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

        31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçmenler, yerel seçimler kapsamında vatandaşlık görevini yerine getirmek adına sandık başına gidecek. Yerel seçimlere kısa bir süre kala, "Oy kullanmamanın cezası var mı, ne kadar? 2024 yerel seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte oy kullanmamanın cezası var mı sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 18:37 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak adına sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde yurtiçinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı açıkladı. Hatırlanacağı gibi genel seçimlerde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Peki, "Oy kulanmamanın cezası var mı, ne kadar? 2024 yerel seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?" İşte oy kullanmamanın cezası...

        • 2

          OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

          Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

        • 3

          OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

          Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

        • 4

          SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

          Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

        • 5
        Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?
        Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Bakanlıktan altın kararı
        Bakanlıktan altın kararı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa