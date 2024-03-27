Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak adına sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde yurtiçinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı açıkladı. Hatırlanacağı gibi genel seçimlerde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Peki, "Oy kulanmamanın cezası var mı, ne kadar? 2024 yerel seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?" İşte oy kullanmamanın cezası...