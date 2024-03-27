Oy kullanmamanın cezası var mı? 2024 yerel seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçmenler, yerel seçimler kapsamında vatandaşlık görevini yerine getirmek adına sandık başına gidecek. Yerel seçimlere kısa bir süre kala, "Oy kullanmamanın cezası var mı, ne kadar? 2024 yerel seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte oy kullanmamanın cezası var mı sorusunun yanıtı...
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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak adına sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde yurtiçinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı açıkladı. Hatırlanacağı gibi genel seçimlerde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Peki, "Oy kulanmamanın cezası var mı, ne kadar? 2024 yerel seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?" İşte oy kullanmamanın cezası...
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OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?
Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.
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OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.
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SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
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