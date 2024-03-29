Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi kaçta bitiyor?
YSK, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidiliğini duyurdu. Yayımlanan bu karar, "Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi kaçta bitiyor?" sorularını gündeme getirdi. İşte 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin başlayacağı ve biteceği saatler...
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimlere sayılı günler kala, oy kullanma saatleri seçmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekildi. Peki, "Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi kaçta bitiyor?" İşte oy verme saatleri...
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OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.
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31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERDE HANGİ İL SAAT KAÇTA OY KULLANACAK?
YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.
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Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.
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Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararına göre, seçim propaganda serbestliği ve süresi ile uyulması gereken usul ve esaslar şöyle:
Seçim Takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.
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Seçim çevresi içindeki miting alanları, 9 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ilçe seçim kurullarınca belirlenecek ve bu alanlar seçime katılacak siyasi partilere ile bağımsız adaylara ilçe seçim kurullarında ilan edilerek duyurulacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise duyurudan itibaren iki gün içinde yaralanmak istedikleri miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri ve ilçe seçim kurullarınca da en geç 12 Mart 2024 Salı günü siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanlarının tarihi ve saatini belirlenmesi gerekecek.
Açık yerlerde; güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar olan süre içinde toplu olarak sözlü propaganda ve fakülteler ile öğrenci yurtları çevresinde de seçim propagandası ve toplantısı yapılamayacak. Seçim propagandasının denetim ve gözetim yetkisi, 21 Mart'tan önce mülki idari amirlerde, 21 Mart saat 23.59'dan 30 Mart saat 18.00'e kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.
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İL İL OY VERME SAATLERİ
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti.
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.
Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.
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SEÇİM SONUÇLARI ANBEAN HABERTURK.COM'DA
Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları da Haberturk.com’da anbean, canlı olarak takip edilecek.
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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK’nın 18.30 itibarı ile yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmeye başlaması bekleniyor.