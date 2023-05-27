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Oy kullanırken gerekli belgeler listesi: 28 Mayıs 2023 Oy kullanırken hangi belgeler gerekli?

Oy kullanırken gerekli belgeler listesi, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek olan seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 28 Mayıs'ta yurt içindeki 60 milyondan fazla seçmen, kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıtlarında yazan yer ve sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek. 14 Mayıs'ın ardından ikinci kez sandık başına gidecek olan seçmenin gözü oy kullanırken gerekli belgeler listesine çevrildi. İşte 28 Mayıs 2023 oy kullanırken gerekli belgeler listesi...

Giriş: 27.05.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oy kullanırken gerekli belgeler listesi, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde araştırılıyor. Türkiye 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs Pazar günü ikinci kez sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları YSK tarafından açıklanacak. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek olan 60 milyondan fala seçmen "28 Mayıs 2023 Oy kullanırken hangi belgeler gerekli?" sorusuna yanıt arıyor. İşte oy kullanırken gerekli belgeler listesi...

  • OY KULANIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

  • T.C. Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

    Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

  • Oyunuzu Kullanırken

    Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

  • ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

  • Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.

    Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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