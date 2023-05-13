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Oy kullanırken gerekli belgeler listesi: 2023 oy kullanırken hangi belgeler gerekli?

Türkiye'nin 100. yıl seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmen yurt içinde kurulacak 190 bin 736 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirecekler. Seçmenler sandık başına gitmeden oy kullanırken hangi belgelerin geçerli olacağını sorguluyor. İşte 2023 oy kullanırken gerekli belgeler listesi...

Giriş: 13.05.2023 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oy kullanırken gerekli belgeler listesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanmak için sandık başında yer alacak. 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 ile saat 17:00 arasında gereçleştirilecek seçim öncesinde "Oy kullanırken hangi belgeler gerekli?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Oy kullanırken gerekli belgeler listesi...

  • OY KULANIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

  • T.C. Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

    Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

  • Oyunuzu Kullanırken

    Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

  • ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.
    Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.
    Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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