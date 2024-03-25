REKLAM advertisement1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'de halk buluşmasında açıklamalarda bulundu. CHP'nin Şile adayı Özgür Kabadayı ile sağanak yağış altında bir paylaşımda da bulunan İmamoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönem bizim için birçok şey önemli. Şehre özen, toprağa özen. Onların belediye başkanları Ankara'daki ne derse onu yapar. Şileli Özgür Kabadayı halk ne derse onu yapar, onu yapacak. Şileli kazanacak. Bir kişi bir avuç insan değil, hepimiz kazanacağız. İstanbul'da halkın ittifakı, Şile'de Şile ittifakı kazanacak. İstanbul'da memur, işçi, emekçi, öğrenci, emekli kazanacak. Bana oy versin vermesin milletim mutlu olsun yeter derken onlar, Ankara'daki mutlu olsun istiyorlar. Ne demişti? 'Kimin parasını kime veriyorsun?' Ben de milletin parasını millete veriyorum dedim. Demeye de devam ediyorum."

"İSTANBUL'DA HALKIN İTTİFAKI KAZANACAK" "Bunların anlayışı ne biliyor musunuz? Ankara’daki 'sus' derse, hepsi susar. Ankara'daki 'konuş'’ derse, hepsi konuşur. 'Yürü' derse yürür, 'Sekiz adım at' derse, sekiz adım atar dokuzu atamaz. Ama bizim belediye başkanlarımız nasıl yapar biliyor musunuz? Millet ne derse, onu yapar. İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin. Bir de yetmedi, aday var. Yetmedi, üstüne seçilmiş, herkesin Cumhurbaşkanı olması gereken Cumhurbaşkanı var. E hoş geldi, sefa geldi. Ne yapacağız? Güzel bir misafirperverlik yapacağız. Ne zaman? 31 Mart'ta. Nasıl? Oy farkı büyüyecek. 23 Haziran misafirperverliğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Yetmez onlara bu sefer. Daha fazlasını istiyorlar. Yapacağız mı? Bir avuç insan kaybedecek mi? Millet kazanacak, millet. İstanbul'da halkın ittifakı kazanacak."