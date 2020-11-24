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Eşi görülmemiş yılın sözleri: Oxford, yılın kelimesini seçemiyor!

Her yıl yılın kelimesinin seçen Oxford İngilizce Sözlüğü, 2020 yılında koronavirüs salgının yanı sıra yaşanan birçok olay sebebiyle yılın kelimesine karar veremediklerini açıkladı. Oxford, 2020'nin tek bir 'yılın kelimesi' ile düzgün bir şekilde barındırılabilecek bir yıl olmadığını belirtti.

24.11.2020 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
2020: Eşi görülmemiş yılın sözleri: Oxford, yılın kelimesini seçemiyor! - Haberler
Oxford 'eşi görülmemiş yılın' kelimesini seçemiyor!
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Her yıl geleneksel olarak yılın kelimesini seçen Oxford İngilizce Sözlüğü 2020 yılı için bir kelime seçemedi.

CNN International'da yer alan haberde, dilin "hızla ve defalarca" değiştiği, 2020'nin tek bir 'yılın kelimesi' ile düzgün bir şekilde barındırılabilecek bir yıl olmadığı ifade edildi.

Oxford tarafından hazırlanan "Eşi Görülmemiş Bir Yılın Sözleri" başlıklı raporunda, 2020 boyunca sıfatların kullanımında büyük bir artış görüldüğünü kaydedildi.

2020'nin başında Avustralya'daki orman yangınları sebebiyle 'orman yangını' kelimesi çok kullanıldı.

Koronavirüsün tüm dünyada yayılmaya başladığı Mart ayında ise, 'Covid-19', 'sosyal mesafe', 'karantina' kelimeleri sıkça kullanıldı.

Haziran ayında ABD'de ırkçılık karşıtı protestolarla birlikte 'Siyahların hayatı önemlidir' ifadesinin kullanımı patladı. Ağustos ayına gelindiğinde 'posta' ve 'Belarusça' sıkça kullanılan kelimeler arasındaydı.

Bunun sebebi ise, ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanma tartışmaları ve Belarus'taki tartışmalı seçimlerden Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden seçilmesiydi.

İngiltere'nin Ekim ayında 'Moonshot Operasyonu' adı altında ulusal test programının 100 milyar sterlinlik genişleyeceğini açıklamasının ardından, ayının kelimesi ise 'moonshot' oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla ve Beyaz Saray'da ardı ardına birçok kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla 'süper taşıyıcı' (superspreader) en çok kullanılan kelime oldu.

Oxford İngilizce Sözlüğü yetkilileri, 2020'yi tek bir kelimeye sığdırmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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