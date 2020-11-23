Oxford Üniversitesi Kovid-19 aşısının yüzde 70 etkili olduğunu açıkladı

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, devam eden çalışmalardan elde edilen veriler, aşısının yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koydu.
Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısı tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili oldu.
Aşı muadillerinden daha ucuz olmasının yanı sıra daha kolay muhafaza edilerek dünyanın farklı noktalarına daha rahat ulaştırılabilecek.
Oxford Aşı Grubu Direktörü ve Oxford Aşı Denemesi baş araştırmacısı Prof. Dr. Andrew Pollard, bulguların birçok hayatı kurtaracak etkili bir aşıya sahip olduklarını gösterdiğini belirtti.
Pollard, "Heyecan verici bir şekilde, doz rejimlerimizden birinin yaklaşık yüzde 90 etkili olabileceğini bulduk. Bu doz rejimi kullanılırsa, planlanan aşı tedariki ile daha fazla kişiye aşı yapılabileceğini gördük." ifadesini kullandı.
Oxford Üniversitesi aşı grubu araştırmacısı Prof. Dr. Sarah Gilbert ise Kovid-19'un neden olduğu yıkıma son vermek için aşıların kullanılabileceği bir döneme bir adım daha yaklaşıldığını aktardı.
Sky News'e konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümet olarak başından beri destekledikleri Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklanan verilerin cesaret verici olduğunu kaydetti.
Hancock, "Gerçekten çok mutluyum, doğru dozdaki aşının yüzde 90'a kadar etkili olabileceğini gösteren bu verileri memnuniyetle karşılıyorum. Bu aşının, daha önce başarılı sonuçlar elde edildiği açıklanan Pfizer aşısı gibi -70 derecede saklanması gerekmiyor." diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Johnson paylaşımında, "Oxford aşısının denemelerde çok etkili olduğu bilgisi inanılmaz, heyecan verici bir haber. Önümüzde daha güvenlik kontrolleri var, ancak bunlar harika sonuçlar. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'daki parlak bilim adamlarımıza ve denemelerde gönüllü olan herkese tebrikler." ifadelerine yer verdi.
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