Her yıl geleneksel olarak yılın kelimesini seçen Oxford Sözlüğü, 2019 için ‘iklim acil durumu’ (climate emergency) ifadesini seçti.

Oxford Sözlüğü'nden yapılan açıklamada, son 12 ayda kullanımı 100 kat artan kelimenin "iklim acil durumu" olduğu belirtildi.

2019 yılında 'iklim' kelimesi diğer tüm kelimelerden daha sık 'acil durum' ifadesiyle ilişkilendirildi.

‘İklim acil durumu’, kısa aday listesinde bulunan iklim krizi, iklim hareketi, iklim inkârı, yok oluş, ‘flight shame’ (karbon salımı nedeniyle uçakla seyahatin getirdiği suçluluk duygusu),küresel ısınma ve bitki kökenli gibi ifadeleri geride bıraktı.

Oxford Sözlüğü, 2018’de de 'zehirli' kelimesini yılın kelimesi olarak belirlemişti.