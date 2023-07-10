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GİYSİLERE SİVRİSİNEK İLACI SIKMAK Böcek veya sivrisinek ilaçlarını direkt olarak cildinize sıkmak yerine giysilerinize sıkmayı tercih edebilirsiniz. Hatta bu yöntem askeriye de bile kullanılır.

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SARIMSAK VE B VİTAMİNİ SİVRİSİNEKLERİ UZAK TUTMUYOR Sivrisinekleri uzak tutmak için birçok insan sarımsak ve B vitamini gibi takviyeler alabiliyor. Ancak 2005 yılında yapılan bir çalışma sonucunda sarımsağın sivrisinekleri uzaklaştırdığına dair bir kanıt bulunamadı. Aynı şekilde B vitamini de sivrsinekleri uzaklaştırmıyor.

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SABUN MARKASINI DEĞİŞTİRMEK Son yıllarda yapılan deneylerde sivrisineklerin popüler dört sabun markasından üçüyle yıkanan kişileri daha çok sokmayı tercih ettiği gözlemlendi. Sivrisinekler kanla beslenmedikleri dönemlerde nektar ve şeker benzeri kokulara daha çok yöneliyor. Deneyi uygulayan Clement Vinauger "Vücudumuzda bulunan çiçeksi, meyvemsi kokular sivrisinekler için hem bir çiçek hem de insan olduğumuz anlamına geliyor dedi. Yapılan deney sonucu hindistan cevizi yağı içeren sabunların sivrisinekleri uzaklaştırdığı tespit edildi.

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DEET HAM MADDELİ KARŞIMLAR KULLANMAK Deet, çıplak cilt üzerinde kullanılabilen birçok sinek koruyucuda bulunan kimyasal bir ilaçtır. Sinekler bu kokudan pek hoşlanmaz. Deet içeren sinek kovucular diğer kimyasal ürünlere rağmen daha uzun süre koruma sağlar.

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BİRA SİVRİSİNEKLERİ ÇEKİYOR 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre insanlar bira içtikten sonra vücut kokuları sivrisinekler için daha cezbedici oluyor.

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DEODORANT KULLANMAK Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre deodarantlardaki izopropil tetradekanoat adlı bir bileşik sivrisineklerin gelmesini engelleyebiliyor.

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