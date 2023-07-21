'OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eylül ayında paylaşacağımız OVP'ye (Orta Vadeli Program) özel sektörün beklentilerinin yansıyacağını ifade etti
Giriş: 21.07.2023 - 09:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyası ile bir araya geldi.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan Yılmaz "Eylül ayında paylaşacağımız OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak" dedi.
Yılma ekonomi programının piyasalara olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlandığını belirtti.
Devamı geliyor...