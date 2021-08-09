Ovit'te kapalı tüpe girdi, ölüme sürdü

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Sivrikaya köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Erzurum’un İspir ilçesi istikametinden Rize istikametine gelen ve Ovit Tüneli'ndeki çalışmaların devam ettiği trafiğe kapalı olan tüpe giren Abdurrahman Gedikli (32) kontrolündeki 54 TP 993 plakalı araç, tünel içerisinde bulunan 50 santimetrelik çalışma alanındaki duvara hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönenen aracın sürücüsü Gedikli, olay yerinde hayatını kaydetti. Rize Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Gedikli'nin Trabzon ili Akçaabat ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.