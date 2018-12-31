Edinilen bilgiye göre yangın, Ovacık ilçesine bağlı Ambarözü köyünde meydana geldi. İçerisinde kimsenin oturmadığı Rıfat Yılmaz’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Yılmaz’ın bitişiğinde bulunan Kadir Yücel'e ait eve sıçradı.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.