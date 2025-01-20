Ovacık'ın seyirlik kış manzarası
Tunceli'nin Munzur ile Mercan dağları arasındaki Ovacık ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Dağlar ve ağaçların, gökyüzü ve Munzur Nehri ile oluşturduğu seyirlik manzara, havadan görüntülendi
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Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, eşsiz doğası, doğal güzellikleri ve yer altı sularıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Türkiye'de kışın en çetin geçtiği bölgelerin başında gelen Ovacık ilçesinde, bir süre önce yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, ağaçlar ve ovalar kırağıyla beyaza büründü.
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Karla kaplı dağların, kırağıyla beyaza bürünmüş ağaçların, gökyüzüyle ve ilçeden doğan Munzur Nehri ile oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
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Bölgedeki güzel görüntüler de ilgi çekti.
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