16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ovacık Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen 1500 rakımlı Ovacık Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezi, açıldığı günden bu yana hem turistik hem de sportif açıdan kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
İlçeye bağlı Öveçler köyü mevkisinde yer alan ve kristal kar kalitesiyle yaklaşık 4 ay kayak yapma imkanı sunan merkez, konaklama imkanı ve çocuklar ile yeni başlayan kayakçılar için eğlenceli pisti dolayısıyla rağbet görüyor.
Ziyaretçilerine maviyle beyazın buluştuğu manzara eşliğinde 1500 rakımda kayak yapma imkanı sunan merkez, İstanbul, İzmir, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Erzincan başta olmak üzere birçok kentten kayakseverin uğrak yeri haline geldi.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kayak merkezine hafta sonu tatili için gelen ziyaretçiler, Munzur Dağları'nın eşsiz manzarasına karşı doyasıya kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini yaşadı.
Ziyaretçilerden Alican Bişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezi sayesinde yeteneklerini keşfettiğini söyledi.
Kayak yaparken çok eğlendiğini dile getiren Bişkin, "Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilerek buraya geldim. Havası ve doğasıyla çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelip kayak yapmasını tavsiye ederim." dedi.
Soner Kayaoğlu ise ilçede kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı sosyal aktivitelerin sınırlı olduğunu ve bu nedenle kayak merkezine gelerek eğlenmeye çalıştığını kaydetti.
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