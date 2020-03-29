29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sivasspor Kulübü'nün başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüs tehdidi altında olduğunu belirtti.
Birçok organizasyonun iptal edildiğini anımsatan Otyakmaz, devletin ilk andan itibaren kapsamlı tedbirler aldığını ve almaya da devam etiğini vurguladı.
İnsanlık olarak yaşanılan bu zorlu süreçte koronavirüse karşı hep birlikte mücadele verildiğine dikkati çeken Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Ülke olarak kenetlendik. Devletimiz tarafından virüse karşı alınan tüm önlemlere mutlaka riayet etmeliyiz. Salgını önlemenin en etkili yolu sosyal mesafeyi koruyarak başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız, çocuklarımız ve özellikle de sağlık otoritelerince risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olanlar kesinlikle dışarıya çıkmamalıdır.
Ortak kullanım alanlarında temizlik ve el hijyenine çok dikkat ederek Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 14 kurala mutlaka uymalıyız. Alınan sıkı tedbirlerle, salgının etkisinin en kısa sürede geçmesini sağlayabiliriz. Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar çok daha dikkatli davranmalıyız.
Unutmayalım, toplumu korumak, ilk olarak kendimizi korumakla başlar. Hayat eve sığar. Evde kal, sağlıklı kal."
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