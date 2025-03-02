Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz araçlar hangileri? ÖTV'siz alınabilecek yerli araç modelleri hangileri, yerli üretim araç listesi

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV muafiyeti ile alınabilecek yerli araç listesi

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni kurallara göre, ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan araçların en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması şartı getirildi. Ayrıca, daha önce 5 yıl olan satılamama süresi 10 yıla çıkarıldı. Bu değişikliklerin ardından, ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli otomobil modelleri merak konusu oldu. Peki, güncel düzenlemelere göre hangi yerli araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilir? İşte, detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖTV’siz araç alımına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Engelli bireyler için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından faydalanılabilmesi için satın alınacak aracın en az yüzde 40’ının yerli üretim olması şartı getirildi. Bu değişiklikle birlikte, ÖTV’siz alınabilecek yerli otomobil modelleri merak konusu oldu. Peki, yeni kriterlere uygun olan yerli araçlar hangileri? İşte, ÖTV’siz alınabilen yerli otomobiller...

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 4

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Habertürk Anasayfa