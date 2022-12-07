ÖTV muafiyetli son 10 model kaldı

Otomotiv sektörü son dönemde yoğun bir gündem içinde. 24 Kasım'da Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan matrah güncellemesinin ardından, önceki günlerde de ODMD'nin açıkladığı ÖTV'yi sıfırlama planı hem sektör hem de tüketici nezdinde dikkatle takip ediliyor.
Fakat, sektördeki gündem maddeleri baş döndürücü hızla değişirken, ÖTV'de gözlerden kaçan bir noktaya da değinmek gerek.
Öyle ki, otomobillere uygulanan ÖTV'de yapılan matrah güncellemesi birçok otomobilin fiyatını yüzde 20'ye kadar düşürürken, engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda ise bu güncelleme henüz yapılmadı.
Dolayısı ile, yıl başından bu yana araç fiyatlarının yüzde 50 oranında artmasına rağmen, 1 Ocak 2022'den beri en fazla 450 bin 500 lira fiyattan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor.
Bu rakamın üstündeki araçları ise ÖTV muafiyetli olarak satın almak mümkün olmuyor.
Otomobil fiyatlarının son 1 yıldaki artışı ise, ÖTV muafiyetli model sayısını artık bir hayli azaltmış durumda. Gelinen noktada piyasada sadece 10 model ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor.
ÖTV muafiyetinde kalan otomobillere bakıldığında da, söz konusu modellerin biri haricinde hepsinin, piyasada ölçü anlamında en küçük boyutlarda olan B ve A segmentte yer aldığı görülüyor.
1 MİLYON TL'YE ÇIKABİLİR
Engelli araç ÖTV'sinde geçen yıl sonunda yapılan artış oranı olarak, yeniden değerleme oranı esas alınmıştı.
Böylece, 330 bin 800 TL olan ÖTV muafiyetli otomobillerdeki üst limit, bundan 1 yıl önce yüzde 36 oranında yükseltilerek 450 bin 500 TL'ye taşınmıştı.
2023 için belirlenen yeniden değerleme oranı ise, geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 122.93 olarak açıklandı.
Dolayısı ile, eğer ÖTV muafiyetli otomobillerdeki limit artışında eğer bu oran geçerli olacaksa, yeni yıl ile birlikte 1 milyon TL'ye kadar olan otomobillerin ÖTV muafiyetli satın alınabilmesinin önü açılacak.
KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
ÖTV muafiyetli otomobillerde geçerli olan limit, otomobilin motor ve silindir hacminden etkilenmiyor.
Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranı belirliyor. 2018 yılında yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak otomobil satın alabiliyor.
Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3'üncü dereceye kadar yakınları da engelli bireye ait bu araçları kullanabiliyor.
Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanma imkanları bulunuyor.
Raporda belirtilen engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için ise, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığının açıkça belirtilme şartı aranıyor.
Söz konusu kişilerin, bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilmeleri ve bu araçları kendilerinin kullanabilmesi mümkün oluyor.