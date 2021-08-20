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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan düzenleme sonrasında dikkatler sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına çevrildi.

ÖTV matrahlarındaki değişikliğin sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki yansımalarını değerlendiren garaj11 İkinci El Satış Direktörü Kenan Bilirgen, "Tüketicilerin, özellikle B ve C segmentinde yüzde 50-80 ÖTV matrahı sınırında yer alan bazı modellerin fiyatlarındaki düşüş sonrasında, açıklanan yeni liste fiyatları ve satış kampanyalarına odaklandığını gözlemliyoruz" dedi.

Kenan Bilirgen, "Matrah değişikliğinden etkilenen ve fiyat düşüşü yaşanan sıfır araç modellerinde yüksek taleple karşılaşılıyor. Ancak bilindiği üzere sıfır araç pazarını etkileyen global çip krizi nedeniyle 2021 yılında ana markaların yaşadıkları üretim kısıtları ve tedarik problemleri halen devam ediyor. Sıfır araç pazarında özellikle tüketicilerin matrah değişikliği sonucunda gerçekleşen fiyat avantajı nedeniyle yöneldikleri modellerde, önümüzdeki aylarda araç bulunurluk sorunuyla karşılaşmaları mümkün gözüküyor" diye ekledi.

Bilirgen, sıfır araç pazarındaki araç bulunurluk sorunu nedeniyle, ikinci el araç pazarının ÖTV matrah indiriminden olumsuz etkilenmesini beklemediklerini kaydederek, "İkinci el pazarında yaşanan kısa vadeli şok etkisi atlatıldıktan sonra, sıfır araç pazarındaki kur etkisiyle gerçekleşecek yeni fiyatlamalar ve arz koşullarına bağlı olarak ikinci el araç fiyatları ve satışlarında sıfır araçlara göre dengelenme sağlanacaktır. Bu süreçte garaj11 olarak ikinci el satış trendimiz özellikle Haziran ayından itibaren artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.