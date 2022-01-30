Oturma düzeni tartışması sürüyor

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Millet İttifakı’nın genişletilmesi ile ilgili çalışmalar konuşulurken gündeme gelen liderlerin oturma düzeni ile ilgili tartışma sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında konu ile ilgili soru üzerine "Benim şahsi kanaatim partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar" dedi.

Partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet cephesinde bu tartışmaya göndermede bulunarak "Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi, masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın twitter hesabında da paylaşılan bu sözlere Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, tweet'i alıntılayarak yanıt verdi. Davutoğlu, "Biz farklılıklarımıza saygı duyuyoruz; siz ise farklılıklardan düşmanlık üretiyorsunuz! Bizim derdimiz unuttuğunuz millet. Sizin derdiniz ise rant ve talan… Aradaki tek fark bu" dedi.