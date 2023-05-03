Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Oturduğu apartmanda ve eski eşinin iş yerinde dehşet saçtı!

Çankırı'da dehşet! Komşusunu ve eski eşinin çalıştığı iş yerinin ortağını öldürdü

Çankırı'da Hanifi Y., silahla dehşet saçtı. Önce apartmanda karşılaştığı komşusu Talip Poyraz'a ateş açan Hanifi Y. ardından da yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan eski eşinin çalıştığı iş yerine gidip firma ortağı Orhan Kuşçu'yu vurdu. Poyraz olay yerinde hayatını kaybederken, Kuşçu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Hanifi Y. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Giriş: 03.05.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Oturduğu apartmanda ve eski eşinin iş yerinde dehşet saçtı!
AA

Çankırı'da komşusu ile eski eşinin çalıştığı iş yerinin ortağını silahla öldüren şüpheli, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Psikolojik sorunları bulunan Hanifi Y, Buğdaypazarı Mahallesi Gül Sokak'ta evinden çıkarken apartmanda komşusu Talip Poyraz ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Hanifi Y., üzerindeki silahla Poyraz'a ateş etti.

ESKİ EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ

Daha sonra evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Ceyda Sokak'ta bulunan eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikasına giden Hanifi Y., tartıştığı fabrikanın ortaklarından Orhan Kuşçu'yu da silahla yaraladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BULVARDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kaçmaya çalışan şüpheli, Somaki Bulvarı'nda aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hafif yaralanan şüpheli, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı
Site bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Site bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Cani koca, eşi ve ailesinin boğazlarını kesti! 2 ölü, 2 yaralı
Cani koca, eşi ve ailesinin boğazlarını kesti! 2 ölü, 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.