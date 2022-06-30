Otoyollarda yeni hız sınırı yarın başlıyor!

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Otoyollarda yeni hız sınırı dönemi! Yarın resmen başlıyor
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın resmen başlıyor. Uygulama ile otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırıldı. İşte yeni uygulamadaki otoyol ve bölünmüş yollardaki hız sınırları...
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor. Yeni uygulama ile hız sınırları Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti. Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesi hatırlatılarak , motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlendiği ifade edilmişti.
UYGULAMA YARIN RESMEN BAŞLIYOR
Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi. Yarın başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s olacak.
140 KM'YI ÇIKAN YOLLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.
Yarın başlayacak uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alındığı belirtilirken, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların da tamamlandığı ifade edildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: Otoyollarda hız sınırı artıyor... Yarın başlıyor! 2022 Otoyollarda yeni hız sınırı kaç oldu?/otoyollarda-yeni-hiz-siniri-yarin-basliyor-3473721
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