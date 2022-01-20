Otoyollara hızlı şarj istasyonu adımı

Otoyol ve şehirlerarası yollarda kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlarının en az yüzde 75'inin hızlı şarj ünitesi olacak, şarj hizmeti fiyatı birim enerji bedeli üzerinden alınacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliği taslağını kamuoyunun görüşüne açacak.
Yönetmelik taslağına göre, elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti sunacak istasyonlardan kaliteli ve sürekli hizmet alması ve istasyonları EPDK'nin hazırladığı mobil uygulama üzerinden görebilmesi sağlanacak.
Uygulamada, hizmet veren tüm şarj istasyonlarının anlık fiyat, müsaitlik, ünite gücü ve konum gibi bilgileri yer alacak. Uygulama sayesinde elektrikli araç sahipleri, yolculuk öncesinde veya sırasında söz konusu bilgileri görerek istasyon seçebilecek, rezervasyon yaptırabilecek.
Şarj ağı işletmeciliği, lisans kapsamında yapılacak ve asgari sayıda hızlı şarj ünitesi kurulması lisans koşulu olacak.
Otoyol ve şehirlerarası yollarda kurulacak şarj istasyonlarının en az yüzde 75'inin hızlı şarj ünitesi bulunacak. Tüm şarj istasyonları, tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.
ARAÇ KULLANICISI İLE SADAKAT SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEK
Şarj hizmeti fiyatı, kilovatsaat cinsinden tüketilen birim enerji bedeli üzerinden olacak. Şarj hizmeti kapsamında araç sahibinden ilave ücret talep edemeyecek.
Fiyatların, şarj ağı işletmecilerinin internet sayfalarında, dijital mecralarda ve istasyonlarda ilan edilmesi zorunlu olacak ve fiyatlar EPDK'nin hazırladığı mobil uygulamadan da görülebilecek.
EPDK, şarj hizmetine ilişkin taban veya tavan fiyat tespitiyle gerekli tedbirleri almaya yetkili olacak. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde EPDK tarafından asgari ve azami limit uygulaması yapılabilecek.
Şarj istasyonu işletmecileri, farklı güç ve tipteki üniteler için farklı fiyat uygulayabilecek ve araç sahipleri bedeli karşılığında hızlı veya yavaş şarj tercih edebilecek.
Şarj ağı işletmecileri, düzenleyecekleri sertifikalarla üçüncü taraflara şarj istasyonu kurdurup işletilmesini sağlayabilecek. Şarj ağı işletmecilerinin araç kullanıcılarıyla sadakat sözleşmesi yapmasına imkan tanınacak.
Şarj istasyonlarında elektrik depolama ve üretim tesisi kurulması mümkün olacak. Böylece, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik doğrudan istasyonlarda kullanılabilecek.
EPDK, elektrikli araç kullanımının gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik her iki yılda bir projeksiyon hazırlayacak ve bu kapsamdaki teşvik önerilerini ilgili bakanlıklara bildirecek.
'POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK'
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, söz konusu taslağın kamuoyunun görüşüne açılacağını belirterek, "Bu, yönetmeliğin nihai hali değil. Burada, ilgili tüm paydaşların görüşünü ve katkısını bekliyoruz" dedi.
Yılmaz, şarj istasyonlarında yenilenebilir enerji tesisi kurulmasına da imkan sağlanacağına dikkati çekerek, "Ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesi her geçen gün artıyor ve bu alandaki potansiyelimiz çok yüksek. Elektrikli araçların temiz kaynaklardan üretilen enerjiyle şarj edilmesi sağlanarak hem bu potansiyel kullanılacak hem de emisyonların azaltılması mümkün olacak.” diye konuştu.
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