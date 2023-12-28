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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki facia için başsağlığı mesajı! - En son haberler

        MHP lideri Bahçeli'den Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki facia için başsağlığı mesajı

        MHP lideri Bahçeli, bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Bahçeli, "2023 yılını uğurlamaya hazırlandığımız son günlerde yaşanan söz konusu trafik kazası şahsımı ve milletimizi derin bir üzüntüye boğmuştur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:45
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        Otoyoldaki facia için başsağlığı mesajı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü ve 59 kişinin de yaralandığı kaza hakkında paylaşımda bulundu.

        Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Bugün sabahın erken saatlerinde, Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu’nun Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybederken, 8’i ağır 59 vatandaşımız da yaralanmıştır. 2023 yılını uğurlamaya hazırlandığımız son günlerde yaşanan söz konusu trafik kazası şahsımı ve milletimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Elim trafik kazasında ebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Şu anda tedavi altında bulunan kazazede vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Allah her türlü kaza, bela ve afetten milletimizi esirgesin inşallah."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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