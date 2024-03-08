TEM Otoyolu'nda feci anlar!
İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda feci bir görüntü kaydedildi. Olayda kendisine hakaret edildiğini öne süren bir sürücü, başka bir sürücüye saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi
Giriş: 08.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:08
İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda feci bir görüntü kaydedildi.
Olayda kendisine hakaret edildiğini öne süren bir sürücü, arkasında gelen başka bir sürücüye saldırdı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ