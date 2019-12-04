İHA

Avcılar E-5 Denizköşkler mevkiinde trafik tartışmasında bir sürücü diğerini geri geri gelerek aracıyla ezdi.

İHA'nın haberine göre akılalmaz olay, saat 10.00 sıralarında E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, aracıyla çocuğunu okula götüren bir Kadir Özerenler, ismi öğrenilemeyen başka bir sürücü ile tartıştı. Özerenler, tartışmada aracından inerek diğer araca doğru yöneldi. Bu sırada aracından inmeyen sürücü ise geri geri gelerek çarptığı Özerenler'i aracın altına aldı. Ardından olay yerinden hızla kaçtı.

Yavaş gittiği gerekçesiyle tartıştığı sürücü tarafından çocuğunun gözü önünde araçla ezilen Kadir Özerenler ise, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını anlatan Özerenler, olayın küfür yüzünden başladığını ifade ederek, "'Niye yavaş gidiyorsun' dedi. Bende araba çocuk var dedim" diye konuştu.

Olayı gören Volkan Çamur da, "İki araç yol üstünde tartışmaya başladı. Onun üzerine bu aracın sahibi araçtan indi. Tartışma devam edince arkadaş tam hızlı şekilde geri geri vurdu. Altına aldı. Arkadaşta kalkıp diğer arabanın camına vurdu. Öbür araba kaçtı. Yaralı arkadaşın yanında çocuğu vardı o da okula gidiyormuş başka bir arkadaşın arabasıyla o devam etti" dedi.