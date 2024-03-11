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        Haberler Gündem Güncel Otoyolda can pazarı! İki kişi hayatını kaybetti - SON DAKİKA

        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'de otoyolda meydana gelen kazada bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:08
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        Otoyolda can pazarı! İki kişi hayatını kaybetti
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        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre İ.A. idaresindeki otomobil, Kuzey çevre yolunda M.D. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan A.A. ile F.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

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        #son dakika
        #kayseri
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