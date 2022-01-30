Yanan TIR'dan geriye bu görüntü kaldı

İHA

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Sayhan idaresindeki 47 ABF 908 plakalı tırdan seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.





Dumanları fark eden sürücü, tırı yolun sağına çekip panikle kendini dışarıya attı. Kısa sürede alev topuna dönen tır demir yığınına döndü. Tırın çekicisi tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.