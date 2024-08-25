Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.668,10 %-2,55
        DOLAR 33,9835 %0,16
        EURO 38,0705 %0,78
        GRAM ALTIN 2.745,10 %1,39
        FAİZ 42,00 %-0,31
        GÜMÜŞ GRAM 32,62 %3,20
        BITCOIN 63.935,00 %-0,36
        GBP/TRY 44,9937 %0,86
        EUR/USD 1,1192 %0,72
        BRENT 79,02 %2,33
        ÇEYREK ALTIN 4.488,24 %1,39
        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 17'inci bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 17'inci bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Alman otomobil üreticisi Audi'nin ilk yüzde yüz elektrikli SUV modeli Q8 E-Tron oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        OtoTekno yeni bölümüyle ekrana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 15'inci bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Audi'nin ilk yüzde yüz elektrikli SUV modeli Q8 E-Tron tüm yönleri ile incelendi.

        Yıldız ve Özenen, programın bu haftaki bölümünde elektrikli otomobilin performansını şehirlerarası yolda da test etti.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, R36S Retro oyun konsolu hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

        18 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Kayseri'deki selde 1 can kaybı!
        Kayseri'deki selde 1 can kaybı!
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Kuş cennetinde içler acısı manzara: Yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu
        Kuş cennetinde içler acısı manzara: Yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        ABD'den İsrail'e destek
        ABD'den İsrail'e destek
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Habertürk Anasayfa