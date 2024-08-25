OtoTekno 17'inci bölümüyle ekrana geldi
Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Alman otomobil üreticisi Audi'nin ilk yüzde yüz elektrikli SUV modeli Q8 E-Tron oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...
Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 15'inci bölümü ile ekrana geldi.
Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Audi'nin ilk yüzde yüz elektrikli SUV modeli Q8 E-Tron tüm yönleri ile incelendi.
Yıldız ve Özenen, programın bu haftaki bölümünde elektrikli otomobilin performansını şehirlerarası yolda da test etti.
OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, R36S Retro oyun konsolu hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.
18 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.
OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.