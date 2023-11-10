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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otoparktaki araçta cansız beden bulundu!

        Ataşehir'de otoparktaki otomobilin içinde ceset bulundu

        İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkındaki bir araç içerisinde cansız beden bulundu. Bir kadına ait olan cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:40
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        Otoparktaki araçta cansız beden bulundu!
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        Ataşehir'de İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, asfalt çalışması yapan işçiler tarafından bir otomobilin içinde, yaklaşık 10 günlük olduğu tespit edilen bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        DHA'nın haberine göre olay saat 16.00 sıralarında, Ataşehir'de İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı.

        Hastane otoparkında asfalt çalışması yapan işçiler, otoparkta park halinde bulunan otomobilin çekilmesi için aracın yanına gitti. Kapısı ve camları olduğu halde otomobilden yoğun bir kokunun yayıldığını fark eden işçiler, aracın içinde bir el gördü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        CESEDİN YAKLAŞIK 10 GÜNLÜK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Otomobilin kapısının açılmasıyla içinde bir kadın cesedi olduğu görüldü. Ölen kadının kimliği belirlenemezken yapılan incelemelerde, cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu tespit edildi. Ekipler, yoğun koku nedeniyle çalışma sırasında zorluk yaşadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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