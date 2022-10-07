DHA

Konya'da, otoparkta ölü bulunan Abdurrahman Yeşilbağ'ın (46) katil zanlısı birlikte alkol aldığı arkadaşı Hakan K. (46) çıktı. Olay, 5 Ekim günü saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Yaka Mahallesi Yeni Meram Caddesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Otoparktan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI KİŞİLERİ TESPİT ETTİ Ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ'ın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Yeşilbağ, yapılan otopsi sonrası Karatay ilçesinde toprağa verildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Abdurrahim Yeşilbağ'ın; Hakan K., Ahmet T. (42) ve Cihan B. (34) ile alkol aldığını saptadı.

GAZİANTEP'E KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI Ekipler, grubun arasında küfürleşme olduğunu, bu nedenle çıkan kavgada Hakan K.'nin, Yeşilbağ'ı tabanca ile vurduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Hakan K.'yi Gaziantep'e kaçmaya çalışırken Karapınar ilçesinde yakaladı. Kaçışa yardım ettiği belirlenen Cevdet K. (36) ile Ahmet T., Cihan B. ve otoparkın bekçisi N.M. (59) de gözaltına alındı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN VURMUŞ Hakan K. ilk ifadesinde, alkol aldıkları sırada Abdurrahim Yeşilbağ'ın kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan kavgada tabanca ile vurduğunu söyledi. 5 şüpheli, işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilecek.