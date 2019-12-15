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Zafer Samancı'nın haberine göre olay 17 Kasım'da merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddialara göre Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan 42 yaşındaki Fevzi G., yine akademisyen olan 40 yaşındaki Süheyla B.'nin oturduğu siteye gitti. Arkadaşının evinde bir süre kalan Fevzi G., siteden ayrılmak istediğinde aracının önüne başka bir aracın park ettiğini gördü. Aracın sahibi olan 35 yaşındaki Ayşe Y.'ye durum iletildi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Ayşe Y., Süheyla B.'ye hakaret etti. Fevzi G., Ayşe Y.'ye saldırarak darp etti. Site sakinleri araya girerek talihsiz kadını öğretim görevlisinin elinden aldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ayşe Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı kadın ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"BİR ANDA SALDIRDI"

Tedavisinin ardından ifade veren Ayşe Y. "Aracımı park edip evime çıktım. Bir süre sonra bir kadın gelip başka bir aracın önüne park ettiğimi aracın çıkamadığını söyledi. Aracımı bulunduğu yerden almak için aşağı indim. Bu sırada evime gelen ve aracımı çekmemi isteyen kadın bana hakaret etmeye başladı. Ben de ona bir şeyler söyledim. Sonra yanındaki adam bir anda bana saldırdı, daha ne olduğunu anlamadan tekme tokatlarla beni darp etti. Komşular araya girdi ve beni elinden aldı. Hastanede yapılan kontrollerde kaburgalarımın kırıldığı ortaya çıktı. Davacıyım" dedi.

15 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Hastanede 3 gün tedavi gören Ayşe Y. daha sonra taburcu edildi. Ayşe Y. hakkında kaburga kemiklerinde kırıkların oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği hayati tehlikesinin olduğu yönünde adli muayene raporu verildi. Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fevzi G. hakkında gözaltı kararı verildi.

"DÖVMEDİM, DÜŞTÜ"

Gözaltına alınan Fevzi G., polise verdiği ifadesinde suçlamaları reddederek "Ben onu dövmedim, çıkan tartışma büyümesin diye arkadaşımı yatıştırdım. Ayşe Y. hakaretlerine devam edince ben Ayşe Y.'nin aracına koştum. Aracın kapısını açarak küfür etmemesi konusunda uyardım. Ayşe Y., aracından inerek sitenin önünde koşmaya başladı. Ayşe Y., koşarken ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşmemesi, zarar görmemesi için peşinden koştum. Ayşe Y., park halindeki bir aracın aynasına karın kısmıyla vurdu. Ardından yere düştü. Ben de eğilip sağlık durumuna baktım. Durumu iyi olunca olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y.'ye herhangi bir fiziksel müdahalem olmadı. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve bana hakaret eden Ayşe Y.'den şikâyetçiyim'' ifadelerini kullandı. Ardından adliyeye sevk edilen Fevzi G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.