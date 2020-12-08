Türk girişimcilerinde ABD'de kurdukları otonom tır teknolojileri üzerinde çalışan Locomation girişimi, yeni yatırım turunu tamamladı.
Tekin Meriçli ve Çetin Meriçli tarafından kurulan Pittsburgh merkezli girişimin yatırım turuna, girişim sermayesi fonu ScaleX Ventures ve SaaS Ventures, Homebrew, AV8 Ventures, Plug & Play gibi 10'dan fazla kurumsal yatırımcı katıldı.
2018 yılında da 5.5 milyon dolarlık tohum yatırımı alan Locomation, "Autonomous Relay Convoy" (ARCTM) teknolojisi ile konvoy halinde giden iki tırın sadece bir tanesinde sürücü olmasına ve arkadaki tırın öndekini takip etmesi ile yolculuğun tamamlanmasına imkan sunuyor.
Verilen bilgiye göre, Locomation ekibinin geliştirdiği bu teknoloji, tırların dahil olduğu tüm kazaları tamamen ortadan kaldırırken, müşterileri için de yüksek seviyede bir maliyet verimliliği sağlıyor.
'HEDEFİMİZ UNICORN YARATMAK'
Otonom tırın geleceğin teknolojileri arasında yerini şimdiden almaya başladığını belirten ScaleX Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı, "İnsansız otonom araçların uzun bir süre daha piyasaya çıkamayacağı geçiş döneminde, yarı otonom araçların kısa vadede yaygınlaşmasını bekliyoruz. Bugün hemen hayata geçebilecek teknolojileri üreten Locomation ile otonom araç alanında yatırım yapan ilk Türk fon olmanın gururunu yaşıyor, kısa sürede dünyada adından söz ettirecek bir unicorn (milyar dolarlık girişim) yaratmayı hedefliyoruz" dedi.
Geçtiğimiz aylarda Wilson Logistics ile ilk ticari otonom araç anlaşmasını gerçekleştiren Locomation ekibi, 2022'den başlamak üzere Wilson Logistics yönetimindeki minimum bin 120 tıra, "Autonomous Relay Convoy" (ARCTM) teknolojisini entegre edecek.
Öte yandan NVIDIA ile de stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Locomation, 2022'den başlayarak tırlarında NVIDIA DRIVE AGX Orin platformunu kullanacak.
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