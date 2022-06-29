Otonom çalışma alanı sunacak

Kolektif House, ilkini Bebek’te hayata geçireceği yeni nesil çalışma alanı 'kolektifmini'yi hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre dünyada alanında ilk olan, “kullandığın kadar öde” sistemi temelinde geliştirilen kolektifmini’de, kullanıcılar rezervasyondan lokasyon içi yiyecek/içecek alışverişine kadar ihtiyacı olan her şeyi mobil telefonlarındaki uygulama sayesinde yönetebilecek.

'UÇTAN UCA DİJİTALLEŞTİRİYORUZ'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, işin geleceğini tasarlayan teknolojiler üretmeye odaklandıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Kullanıcı yolculuğunu kolaylaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Web sitemizi güncelleyip, esnek çalışma çözümlerimiz özelinde e-ticaret alt yapımızı tamamladıktan sonra şimdi de ofis deneyimini uçtan uca dijitalleştirdiğimiz kolektifmini’nin ilkini önümüzdeki günlerde Bebek’te hayata geçiriyoruz. Böylece çalışma ihtiyacına karar verip çalışmaya başlama arasında geçen süreci mobil uygulama üzerinden saniyelere indiriyoruz. Sektörde devrim niteliğinde bir gelişme olan otonom ofislerde kullanıcılarımız ofis içinde ihtiyaç duyduğu her şeyi A’dan Z’ye mobil uygulama üzerinden yönetebilecek.”

ÇALIŞTIĞIN KADAR ÖDE

“İstediğin kadar çalış, çalıştığın kadar öde” mottosuyla yola çıkan kolektifmini’nin detaylarına ilişkin de bilgi veren Ahmet Onur, şöyle konuştu:

“Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi ve dijital okuryazarlığı yüksek Z jenerasyonunun çalışma hayatına katılmasıyla hibrit çalışma iş hayatının vazgeçilmez bir gerçeği haline geldi. Kolektif House olarak biz de çalışanların bulundukları yere yakın, yüksek teknoloji donanımına sahip, özgürce yaratabilecekleri çalışma alanı ihtiyacından yola çıkarak, kullandıkları hizmet kadar ödeme yapabilecekleri bir sistem üzerinden kolektifmini’yi tasarladık. Dünyada sektörde bir ilk olan ve 400 metrekareden küçük mikro lokasyonlar olarak hizmet verecek kolektifmini’de ortak çalışma alanlarından odaklanma alanlarına, toplantı salonlarından özel yemek alanlarına, eşya dolaplarından telefon görüşmesi yapılabilecek özel alanlara bir çalışma ortamında ihtiyaç duyulabilecek her şey yer alırken; tüm ihtiyaçlar mobil uygulama üzerinden yönetilebilecek. Teknoloji destekli yeni lokasyona 08.00-22.00 saatleri arasında erişilebilecek.”

ÇEŞME VE İNGİLTERE SIRADA

kolektifmini’nin hedeflerine ilişkin de bilgi veren Ahmet Onur “Her yerden çalışmayı mümkün kılmak için kolektifmini’yi hem Türkiye hem de dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’deki ikinci lokasyonumuzu kısa bir süre sonra Çeşme’de “onthebeach” konseptiyle hayata geçireceğiz. Buna ek olarak yurt dışına da kolektifmini konseptiyle açılacağız. İlk durağımız olacak İngiltere’de 2 kolektifmini’yi birden önümüzdeki aylarda açmayı planlıyoruz” dedi.