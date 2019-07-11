Başta ABD olmak üzere dünyanın çeşitli merkezlerinde devam eden otonom araç testleri, Türkiye'ye taşınıyor. Otomotiv mühendislik firması AVL’nin İstanbul’daki merkezi AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, otonom bir araç geliştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, hibrit bir otomobil üzerine entegre edilen otonom sürüş sisteminin, İstanbul’da test sürüşüne hazır hale getirildiği kaydedildi.

Sürücüsüz aracın testlerine başladıklarını belirten AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan, "İstanbul’daki Ar-Ge merkezlerimizde Türk mühendislerimiz tarafından otonom sistemleri geliştirilen araç, hibrit-elektrikli bir model. Bununla birlikte, geliştirdiğimiz sistem pek çok farklı araç türüne de uygulanabilecek özellikte ve seviyede. Uluslararası güvenlik standartlarına göre geliştirdiğimiz otonom araç, ilk olarak L2 seviyesinde testlere başlayacak. Araçla herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otoyolda sürüş yapılabilecek. Direksiyon, hızlanma ve yavaşlama kontrolü araç üzerine yüklediğimiz akıllı algoritmalar sayesinde araç tarafından yönetilecek. Aynı zamanda otobanda seyir halindeyken kendi kendine virajlı yollarda dahi şeridini koruyabilecek" dedi.

KONTROL YAPAY ZEKADA

Otonom teknolojileri geliştirilen aracın trafik kurallarına göre kendi hızına kendisinin karar vereceğini belirten İmpram, "Kullanıcı müdahale etmeden araç trafik kurallarına uyacak. Hız sınırına uygun şekilde şeridini koruyacak ve önüne çıkacak araçların hızına göre kendi hızını güvenli bir mesafeden takip edecek şekilde ayarlayabilecek. Gerektiğinde şerit değiştirme, herhangi bir problem olduğunda aracı güvenli şekilde kenara çekmek gibi daha ileri gelişmiş fonksiyonlar eklenerek kontrol yapay zekaya bırakılacak. Eklenecek yeni özelliklerle tüm kararlar, geliştirilen otonom fonksiyonlarca alınıp uygulanabilmesi sağlanacak ve her koşulda güvenli bir şekilde çalışan tam otomatik bir sürüş mümkün hale gelecek" açıklamasında bulundu.