Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 7 ayında Türkiye'nin ihracatı 121 milyar 358 milyon 345 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,92'sini oluşturdu.
Ocak-temmuz döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,1 arttı.
Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 7 ayında dış satım, 2020'nin ocak-temmuz dönemine kıyasla yüzde 37,5'lik artışla 915 milyon 208 bin dolardan 1 milyar 258 milyon 864 bin dolara yükseldi.
İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 17,5 artarak 750 milyon 86 bin dolardan 881 milyon 355 bin dolara çıktı.
Geçen yılın aynı döneminde 494 milyon 709 bin dolarlık ürün satılan listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya dış satım yüzde 38,5 artarak 684 milyon 934 bin dolar oldu.
İHRACATI OTOMOTİV SEKTÖRÜ SIRTLADI
Ocak-temmuz döneminde Bursa'nın ihracatının yaklaşık yarısını otomotiv sektörü sırtladı. Otomotiv endüstrisinin ocak-temmuz dönemindeki ihracatından 3 milyar 889 milyon 919 bin dolar gelir elde edildi.
Otomotivin ardından kent ihracatına en fazla katkıyı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sağladı. Sektör temsilcileri 7 aylık süreçte 955 milyon 309 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler ise 660 milyon 615 bin dolarlık ihracat kaydetti.
Bursa'nın ocak-temmuz ihracatına makine ve aksamları sektörü 519 milyon 344 bin, çelik 489 milyon 490 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 429 milyon, kimyevi maddeler ve mamulleri 379 milyon 231 bin, demir ve demir dışı metaller ise 340 milyon 502 bin dolar katkıda bulundu.
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