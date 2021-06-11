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Elektrikli otomobillerden, akıllı sürüş sistemlerine, otonom sürüşlü araçlardan, e-mobiliteye kadar büyük bir devrim geçiren otomotiv sektörünün, her alanında yer alan üreticiler ve tedarikçiler arasında küresel çapta yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Bu rekabette de otomotiv ana sanayi (OEM) tarafından konulan yüksek kalite standartlarına uygun üretim yapan üreticiler öne çıkıyor.

1987 yılından bu yana Türkiye’de uluslararası standartlarda denetim ve belgelendirme hizmeti sunan TÜV SÜD, IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi denetimi ve belgelendirme hizmeti alanında da Türk otomotiv sektörüne hizmet veriyor.

Türkiye’deki üreticiler ve tedarikçiler, IATF 16949 belgesi ile maliyet verimliliği sağlarken, uluslararası otomotiv standartlarının gerekliliklerine uygunluğunu sağlayarak, finansal, kurumsal ve üretimsel risklerini de en aza indirebiliyor.

TÜV SÜD, uzman bilgisi ve tecrübesi ile şirketlerin IATF 16949 veya otomotiv sektörünce kabul gören diğer standartların koşullarına uygunluğunu değerlendiriyor. Bunun sonucunda elde edilen kapsamlı değerlendirmeler ve raporların yanında, kurumlar TÜV SÜD belge işaretini kullanma ayrıcalığını da kazanıyor.