2022'yi bayilerde araç bulma sorunu, artan araç fiyatları, ÖTV tartışmaları, taşıt kredilerindeki vade ve tutar sınırı gibi birçok farklı gündem maddesi ile geride bırakan otomotiv sektörü, yeni yıla hızlı başladı.

Öyle ki, Ocak ayında rekor seviyede büyüklüğe ulaşan otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yüzde 33.5 oranında büyüdü ve 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

2023 Ocak ayı pazar sonuçları, 10 yıllık Ocak ortalamasının da üzerine çıktı. Buna göre, toplam pazar 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54.5 arttı.

Geçtiğimiz ay, elektrikli otomobillerin elde ettiği pazar payı da dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Yılın ilk ayında Türkiye'de bin 71 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Böylece, elektrikli otomobillerin payı ilk kez yüzde 3'e yaklaştı.

Hatırlanacak olursa, bugüne kadar yüzde 1'in altında pazar payı elde eden elektrikli otomobiller, Aralık 2022'de yüzde 1.8 pazar payına ulaşmıştı.

YERLİLERİN PAYI GERİLEDİ

Öte yandan, toplam pazarda yerli otomobillerin payının gerilemesi de dikkat çekti. Geçen yılın Ocak ayında pazarın yüzde 45'i yerli araçlardan oluşurken, bu yıl yerlilerin payı yüzde 34'e kadar geriledi.

Rakamlar üzerinden anlatacak olursa, Ocak 2022'de Türkiye'de 17 bin 317 adet yerli araç satılmıştı. Aradan geçen 1 yılda yerli araçların satış rakamı hemen hemen aynı kaldı ve 17 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2023'te, büyüyen pazarda ithal araçların çıkış yaptığı görülüyor.

İthal otomobil satışları geçen yılın Ocak ayında 20 bin 814 iken, bu yıl ise yüzde 60'ın üzerindeki artış ile 33 bin 531 adede yükseldi.

Sektör kaynakları, bu sonuçlarda araç bulunurluğunun doğrudan etkili olduğunu aktarı.

Piyasada, pandemi başından bu yana devam yatırım amaçlı alımlarda, tüketicinin marka/model ayrımı yapmaksızın araç satın alma refleksi göstermesinin, bayide daha çok bulunabilen ithal araçlara yaradığı belirtiliyor.

'TALEP BİRİKTİ'

Dikkat çeken Ocak ayı pazar sonuçlarını Habertürk'e değerlendiren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bir önceki yıl olduğu gibi, 2023’te de arzın talebe göre daha düşük kalacağını bildirdi.

Bozkurt, "Çip krizinin yanı sıra savaşın da etkileriyle hammaddede ve tedarikte yaşanan sorunlar artarak, arzın talebe yetişememesine yol açıyor. Arzın global olarak yaşanan zorluklar nedeniyle yetersiz kalması ise talepte bir birikmeye yol açıyor. Bu bakımdan Ocak ayında markaların bir miktar daha ürün temin ederek bekleyen talebi karşılamaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Global olarak üretimdeki sıkıntıların devam ettiğini kaydeden Bozkurt, "2023'te, 2022’ye yakın bir araç bulunurluğu olacağı yönünde tahminimiz var. Şubat ayının da Ocak ayına benzer bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla pazarın 2022’ye yakın seyredeceğini ve 800 binler civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki aylarda olumlu gelişmeler yaşanırsa, 800 binli rakamlara sahip pazar tahmininin artış gösterecek potansiyele sahip olduğu söyleyebiliriz. Fakat, içerisinde bulunduğumuz durumda daha uzun vadeli öngörüler ise yanıltıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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