Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

“Ölümü Gördük, Sıtma Olduk, İyileştik ve Üretiyoruz”

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD),Türkiye otomotiv sektörünün üretim, satış ve ihracat verileri doğrultusunda yılın sekiz aylık dönemini ve yıl sonu beklentilerini paylaştı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı’nın yaptığı ortak değerlendirmede, Türkiye’nin en fazla ihracatı gerçekleştirdiği Avrupa ile küresel pazarlardaki güncel tablo da ortaya koyuldu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Alper Kanca, "2020 yılı, adeta ölümü neredeyse görmeye yakın bir dönemden geçip ondan sonra sıtma, sonra da iyileştiğimiz bir dönem oldu. Tahmin ettiğimiz gibi önce inanılmaz bir düşüş oldu. O düşüş artık yukarı doğru çıkıyor. Eylül ayında ise beklenti çok yüksek. Kendi şirketlerimizde bile yüzde 90’a yakın bir doluluk oranı var. Bu şekilde olması beklemediğimiz bir şeydi. Sektörün kimi oyuncuları 3 vardiyaya tekrar döndü ve gece gündüz üretim yapıyor. Bazılarında fazla mesai bile söz konusu olmaya başladı” diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da, "Sektör şu anda geleceği daha iyi görüyor ve yüksek tempo ile çalışıyor. En kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Üretim tarafında, kendi üyelerimiz üzerinden OEM’lerin üretim tahminlerine bakıyoruz. Orada gördüğümüz kadarıyla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemi doluluk açısından yüzde 90 ila 92 arasında değişiyor. Yani, sektörün kapasite kullanımı çok iyi bir seviyeye geliyor. Avrupa tarafında da pazar bu haliyle devam eder, pandemide ikinci dalga veya yeni bir problemle karşılaşmazsak yılın son 4 aylık bölümü çok iyi olacak diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA ÜRETİM 97 MİLYONDAN 72 MİLYON ADEDE DÜŞECEK'

Küresel pazarlar ile Avrupa pazarlarındaki güncel durumu da aktaran Alper Kanca, "Son 4-5 yıldır küresel otomotiv endüstrisi 92 ila 97 milyon adetler arasında bir üretim gerçekleştiriyordu. 2020 yılında bu rakamın yüzde 22 daralmayla 72 milyon adetlere kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu aslında inanılmaz bir düşüş. Avrupa’da üretim adetleri son 5 yıllık ortalamalara bakıldığında 22 milyon adet seviyesindeydi. Bu sene Avrupa’daki üretimin 16 milyon adet seviyesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yani, dünyada yüzde 13, Avrupa’da ise yüzde 15’lik bir düşüş var. Bütün bunlara rağmen 2021 senesinde dünyada yüzde 13’lük bir artışla 81 milyonluk araç üretileceği, Avrupa’da ise 18,5 milyonluk bir araç üretileceği öngörülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

'İHRACATTAKİ DARALMADAN DAHA AZ ETKİLENDİK'

Türkiye otomotiv sanayisinin gerçekleştirdiği ihracatın açıklanan son verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 36’lık bir düşüş yaşadığı hatırlatılan değerlendirmede, ihracat açısından Türkiye’nin Avrupa’ya bağlı olduğu vurgulandı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "Tedarik sanayicilerinin ihracatta ana sanayiye göre kaybı daha az. Şu anlama gelebilir, araç satışı Avrupa’da hala hızlı değil ama üretim tarafında bir hızlanma var. Dolayısıyla bizden aldıkları parçalar orada üretime gidiyor fakat henüz daha satılmıyor” yorumunda bulundu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da, "Haziran ve Temmuz aylarında ihracat açısından tedarik sanayinin ana sanayiye göre daha iyi toparlandığını gördük. Önümüzdeki dört ayda ise Türkiye’deki OEM’lerin daha çok üreteceğini ve geçmiş aylara göre ihracatlarını önemli oranda arttıracaklarını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda, otomotiv sektörü ihracatında Ocak-Temmuz döneminde toplam 7 ayda yaşanan 4.8 milyar dolarlık ihracat kaybının durma eğilimine gireceğine inanıyoruz” dedi.

'VW VAZGEÇMESE BİLE BU ŞARTLARDA KARARI GÖZDEN GEÇİRİRDİ'

Alper Kanca, Manisa'da fabrika yatırımı yapmaya hazırlanan fakat geçtiğimiz ay bu kararından vazgeçen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kanca, "Volkswagen, bildiğimiz şekilde iptal mi etti, dondurdu mu, derin dondurucuya mı aldı, ortada bir şekilde. Ama Avrupa’daki, rakamlara bakıyorsunuz bu sene inanılmaz bir düşüş var. Önümüzdeki sene de çok artmıyor. Dolayısıyla önümüzde 1-2 sene boyunca Avrupa’daki otomotiv imalatçıları için kayıp. Yani bir insanın ya da bir şirketin bu dönemde yatırım yapması çok yüksek bir ihtimal değil. Volkswagen karar vermiş olsaydı bile Türkiye yatırımı için, bu şartlarda o kararı gözden geçirir, muhakkak dondururdu. Çünkü bu şartlarda bir yatırımı devam ettirmek kolay değil. Yüzde 20-25’lik bir düşüşten bahsediyoruz" dedi.

Kemal Yazıcı da, "Dünya’da 2020 yılında 20 milyon araç eksik üretilecek ve bunun yaklaşık 4 milyon aracı Volkswagen üretiminden gidecek. Pandemi sonrası fabrikalarında 4 milyon araç kapasitesi ortaya çıkan bir firmanın 300 bin araç kapasiteli yeni bir fabrika yatırımı yapması çok gerçekçi değil, bunu anlamak lazım. Politik nedenlerden bağımsız ve tamamen ekonomik açıdan baktığımızda, bu yatırımı konuşmak için en az 2-3 yıl beklemek gerektiğini söyleyebiliriz. Yeni yatırım ihtiyacı doğduğunda kim daha rekabetçi kim daha fazla avantaj yaratır diye incelenecektir ve bu noktada Türkiye kazanacaktır" ifadelerini kullandı.